Auto esce di strada e si ribalta, 20enne in prognosi riservata

Brutto incidente, ieri sera (martedì 11 settembre), alle porte di Piosina. Intorno alle 20.30, una ragazza altotiberina di 20 anni, è uscita di strada con la sua Fiat Panda sul lungo rettilineo della sp 101 (strada che da Città di Castello porta proprio alla frazione tifernate), ribaltandosi più volte. La conducente è stata trasportata all’ospedale di Perugia nella notte, a causa delle molteplici ferite riportate. Ora è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Praticamente distrutta l’auto. La ragazza è risultata negativa a test di droga e alcol, quindi a causare l’incidente potrebbe essere stata una semplice distrazione.

