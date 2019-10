Auto divorata dalle fiamme, indagini sulle cause

Incendio alle prime ore del mattino in via Chiusi, a Perugia. Un’auto è stata divorata dalle fiamme intorno alle 5.45 ma non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Madonna Alta, che hanno domato il rogo in pochi minuti. Indagini ancora in corso da parte dell forze dell’ordine.

