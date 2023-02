Autista del bus ha la patente scaduta, gita scolastica non parte | Poi arriva "sostituto" - Tuttoggi

La Polizia Stradale ha pizzicato il conducente con un documento di guida non valido, gli agenti hanno poi salvato il viaggio di istruzione (partito in ritardo) richiedendo un altro autista "in regola"

Singolare episodio a Sansepolcro, poco prima della partenza di una gita scolastica, dove l’entusiasmo dei piccoli studenti delle elementari, diretti verso una località del Nord Italia è stato subito “spento” da un controllo della Polizia Stradale all’autobus.

Durante la verifica delle forze dell’ordine è infatti emerso come l’autista avesse la patente di guida scaduta. Di conseguenza non poteva assolutamente mettersi al volante, senza che un medico abilitato ne avesse certificato prima l’idoneità.