Aumento prezzi, Agriturist (Confagricoltura) "I rincari soffocano i guadagni" - Tuttoggi

Sottolineano da Agriturist Umbria: “Nonostante le numerose presenze, in particolare degli stranieri, che hanno fatto raggiungere punte del tutto esaurito soprattutto per le strutture con ristorante e piscina, e quindi nonostante il maggior lavoro ed incasso, il guadagno è stato minore. Gli agriturismi, per essere tali, hanno alle spalle delle aziende agricole con l’ospitalità che è attività accessoria alle imprese, doppiamente penalizzate dall’impennata dei costi”.

Come tutte le attività imprenditoriali, quella dell’ospitalità nelle aziende agricole si confronta costantemente con il mercato e subisce le ripercussioni dell’aumento esponenziale dei costi delle materie prime, della guerra in Ucraina, ma anche della grave, prolungata carenza idrica. Nonostante questo, molti agricoltori hanno deciso di non aumentare i prezzi o di ritoccarli solo lievemente. Una scelta che, a parere di Agriturist, ha decisamente premiato l’ospitalità nelle aziende agricole e la riscoperta della parte agricola del turismo.

