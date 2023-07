Attesa per l'alba più bella di Anghiari, torna la magia de "La Via del Sole" - Tuttoggi.info

Sabato 15 luglio alle 5.30 si ripeterà il suggestivo allineamento del sole con la Ruga di San Martino

Un suggestivo concerto all’alba, seduti in strada, per godersi la magia della Via del Sole sulla Ruga di San Martino, la famosa dritta di Anghiari illuminata dalla luce del nuovo giorno.

Si tratta di un evento ormai famosissimo quanto “instagrammabile” che si tiene a meta luglio, quando il sole sorge da dietro le montagne allineandosi perfettamente con la via maestra del paese, il lunghissimo Corso Matteotti (Ruga di San Martino).

Un vero e proprio spettacolo della natura che si ripeterà sabato 15 luglio, più o meno alle 5.30 del mattino. Nonostante l’ora ogni volta una gran folla di persone, fra cui molti fotografi, partecipa sempre all’evento per immortalare l’affascinante fenomeno.

Prima e dopo il sorgere del sole ci saranno anche due momenti musicali, con un concerto di archi e fiati della Southbank Sinfonia di Londra. I musicisti si posizioneranno ai lati della strada mentre il pubblico siederà a terra godendosi lo spettacolo a ingresso gratuito. Con “La Via del Sole” si darà ufficialmente il via all’Anghiari Festival, kermesse di musica orchestrale, corale e da camera che si diffonderà da ogni piazza, chiesa e chiostro fino al 21 luglio.