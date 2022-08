“Attenzione, un uomo vaga lungo la E45”, interviene la stradale

Le segnalazioni degli automobilisti alla Sala operativa, il 66enne in stato confusionale portato in ospedale

Vaga di notte lungo la E45, interviene la stradale. Gli agenti della Sezione della polizia stradale di Perugia, verso le ore 22 hanno ricevuto attraverso la Sala Operativa alcune segnalazioni della presenza di un signore, disorientato e in stato confusionale, che vagava lungo la Strada Statale E45, nei pressi dello svincolo di Ponte San Giovanni.

Gli agenti della stradale, giunti sul posto, dopo aver rallentato il traffico in sicurezza hanno avvicinato l’uomo – un cittadino italiano, classe 1956 – che fin da subito, è apparso in evidente stato confusionale. Dopo averlo fatto salire sull’auto di servizio e averlo tranquillizzato, gli agenti hanno chiesto al 66enne come mai si trovasse lì e se avesse bisogno d’aiuto. L’uomo però non è riuscito a fornire una risposta chiara. Per questo motivo, compresa la difficoltà del 66enne, gli operatori lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e affidato alle cure dei sanitari.