Attacco hacker al Comune di Spoleto, "entro una settimana risolti i problemi" - Tuttoggi

Ancora disagi per l’attacco hacker subìto dal sito internet del Comune di Spoleto a metà dicembre. E mentre la consigliera comunale del Pd Carla Erbaioli ha depositato una interrogazione sul tema, a fare il punto della situazione con una breve nota è lo stesse ente.

Nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio si è svolta infatti una riunione a cui ha partecipato il sindaco Umberto de Augustinis, i componenti della Giunta ed i dirigenti comunali, al fine di verificare lo stato e gli effetti dell’attacco hacker al sistema informatico comunale. La ditta che gestisce in appalto il servizio ha riferito che entro una settimana verranno completamente risolte le problematiche che si sono manifestate viene spiegato nella nota del Comune.

“L’amministrazione comunale – riferisce il comunicato – scusandosi per gli eventuali disagi arrecati ai cittadini, conferma il proprio impegno, al fianco delle autorità competenti, per accertare le responsabilità e la provenienza dell’attacco hacker del 16 dicembre scorso”.

Intanto, come detto, sul problema è stata presentata una interrogazione della consigliera Erbaioli, che ricorda come “il sito principale dell’ente www.comune.spoleto.pg.it risulta a tutt’oggi contrassegnato come “non sicuro” dai principali browser e continua ad utilizzare il vecchio protocollo di connessione non protetta “http” invece del più affidabile e moderno “https””.

Per questo l’esponente del Pd chiedeva all’amministrazione di “conoscere gli sviluppi di questa situazione che dopo quasi un mese non è ancora tornata alla totale normalità e arreca disagi agli impiegati comunali nell’espletamento delle loro funzioni e quindi un disservizio ai cittadini”.