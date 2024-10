Assunzioni alla Eskigel, via alla quinta edizione della Froneri Academy a Terni - Tuttoggi.info

Oltre 170 ore di training tecnico-professionale, con lezioni frontali, on the job, esperienziali e pratiche. Ma anche giochi di ruolo, simulazioni realistiche, affiancamenti sul campo e workshop: prenderà il via l’11 novembre presso lo stabilimento Eskigel – Froneri di Terni la quinta edizione della Froneri Academy, il percorso formativo gratuito destinato a giovani neodiplomati che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, promosso da Froneri, azienda leader a livello globale nel comparto dei gelati confezionati (che nei giorni scorsi ha nominato il proprio nuovo amministratore delegato per l’Italia), con il supporto di Randstad Italia, società del Gruppo leader al mondo nei servizi HR.

Il progetto, che ha l’obiettivo di formare nuovi tecnici di produzione alimentare da inserire nell’organico aziendale di Froneri, insegnerà ai candidati come gestire le attrezzature specifiche del settore, a garantire la sicurezza alimentare e a lavorare in team.

Il percorso, per il quale è possibile candidarsi fino al 31 ottobre e per cui è necessario un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale, offrirà ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con un contesto dal respiro internazionale, concludendosi il 20 dicembre.

“Froneri è un’azienda globale nelle ambizioni, ma locale nel cuore – ha commentato Svevo Valentinis, HR Manager di Froneri Italy. “Per questo siamo fieri, dopo il grande successo ottenuto negli scorsi anni, di dare il via alla 5ta edizione della Foneri Academy, aprendo le porte dei nostri stabilimenti in Italia, Terni e Ferentino, per incontrare nuovi, giovani talenti vogliosi di imparare e di mettersi in gioco in una realtà dal respiro internazionale, che ha le sue radici nei territori in cui è nata e cresciuta e nelle sue persone”.

Il progetto, infatti, oltreché a Terni – centro nevralgico per la strategia dell’azienda a livello globale, specializzato nella produzione di gelati a marchio del distributore – partirà nelle stesse date anche presso lo stabilimento Froneri di Ferentino, luogo di produzione dei brand di punta della società, Nuii, Maxibon e Coppa del Nonno.