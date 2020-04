Associazioni senza scopo di lucro, a Trevi proroga del bando per i contributi - Tuttoggi

Il Comune di Trevi ha prorogato fino al 30 giugno 2020 il Bando pubblico per la concessione di contributi comunali – in servizi e/o economici – a forme associative ed enti che operano senza finalità di lucro e che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico del Comune.

Ne possono beneficare associazioni ed enti senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività, manifestazioni e/o iniziative senza scopo di lucro nel territorio del comune di Trevi.

Le domande di contributo devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello predisposto pubblicato sul sito internet del Comune entro il 30 giugno.

La richiesta dovrà contenere i dati identificativi dell’associazione, i dati personali del legale rappresentante, la somma richiesta a titolo di beneficio e/o il contributo in servizi, presenza di altri contributi concessi da altri enti per la medesima iniziativa.

Alla stessa dovranno essere allegati la copia del documento di identità del legale rappresentante, lo statuto dell’associazione, l’ultimo bilancio consuntivo approvato, il bilancio previsionale per l’anno nel quale si chiede il beneficio, il dettagliato preventivo di spesa dell’attività, manifestazione e/o iniziativa.

Il contributo economico verrà erogato a manifestazione conclusa e dietro presentazione del consuntivo della medesima corredato dalla attestazione di corrispondenza finanziaria con il preventivo di spesa.

La concessione del contributo è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali, previa deliberazione della Giunta Comunale.