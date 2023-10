Assistenza per la disabilità grave a Terni, pubblicate le graduatorie - Tuttoggi.info

In campo quasi 300mila euro totali per 2 annualità, ci sono le graduatorie. Altamura: "C'è l'impegno per procedure più rapide"

Il Comune di Terni, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 10, ha approvato le graduatorie relative a due avvisi del 2019 e 2020 di selezione per l’accesso ai benefici a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Per l’annualità 2019 sono state assegnatI 123.027,43 euro, mentre per l’annualità 2020 le risorse sono di 171.273,47 euro. Entrambi gli avvisi sono stati chiusi perché il quantitativo di domande ammissibili risulta sufficiente ad esaurire le risorse disponibili.

Le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Terni:

Annualità 2019

Annualità 2020

“Finalmente dopo 6 lunghi mesi dall’uscita del bando – afferma l’assessore al Welfare Viviana Altamura – siamo soddisfatti che esca la graduatoria tanto attesa dagli utenti. Dare risposte concrete alle persone è un obiettivo prioritario per questa amministrazione che si impegnerà a rendere le procedure più rapide ed efficienti.”

Per informazioni: direzionewelfare@comune.terni.it