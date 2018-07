Assisi, viaggia senza il biglietto giusto | Aggredisce capotreno a Bastia Umbra

Ennesima aggressione ad un capotreno nei giorni scorsi alla Stazione ferroviaria di Bastia Umbra. Da una segnalazione arrivata alla Sala Operativa del Commissariato di Assisi, si è poi appurato che il capotreno in servizio sulla tratta Foligno-Bastia Umbra, al momento di richiedere il biglietto ad un passeggero si è visto presentare un titolo di viaggio valido solo per la tratta Assisi- Bastia.

A quel punto, il controllore ha invitato il passeggero a recarsi presso il bar della stazione per acquistare un ulteriore biglietto valido per la tratta desiderata. In un primo momento, l’uomo scendeva dal treno ma pochi secondi dopo tornava indietro pretendendo di risalire senza biglietto.

Il controllore, che nel frattempo era sceso dal treno, gli ha negato l’accesso sul convoglio in quanto le porte erano già state chiuse. Tanto è bastato per far scattare l’ira del giovane, uno straniero residente regolarmente a Perugia, che gridando ha iniziato a minacciare l’addetto, insultandolo e sputandogli addosso due volte e infine colpendolo con un calcio alla tibia. Mentre si allontanava lo stesso ha continuato nella sua aggressione lanciando contro i due controllori i sandali e due sassi della massicciata, uno dei quali ha colpito anche il tablet in uso ad uno dei due rompendolo, dandosi infine alla fuga.

Gli agenti però, dopo una rapida ricerca, hanno rintracciato l’aggressore nei pressi della Stazione e lo hanno condotto in Questura dove lo stesso è stato identificato e poi denunciato a piede libero per aggressione.

