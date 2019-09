Assisi, un’abbazia e le edicole votive prese di mira dai ladri e dai vandali

Ladri in azione ad Assisi, ma anche profanatori di edicole votive. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini in tal senso, e gli appelli a installare telecamere affinché si ponga fine non solo ai furti, ma anche ad atti vandalici irrispettosi. Il tutto, mentre a Bastia Umbra rispunta l’allarme truffe.

Nel primo caso, la segnalazione arriva dall’abbazia di San Benedetto, nella zona del monte Subasio, a poca distanza dall’Eremo delle Carceri. Da qualche giorno ignoti stanno asportando, indisturbati visto che la zona è isolata, dei pezzi di pietra dal muro di recinzione di una costruzione millenaria. Oltre a una denuncia pubblica e una alle forze dell’ordine, si sta pensando di installare delle telecamere per porre fine ai furti e alla devastazione di un monumento.

Il dottor Mauro Loreti, su foto scattate da Giorgio Simonelli, segnala invece atti vandalici contro le edicole votive: “L’Edicola di via della Francesca, all’incrocio con via Cantico delle Creature e via Salette, sotto San Damiano, e quella di via Ospedale delle Pareti in località San Pietro Campagna, hanno ricevuto delle sassate e il vetro si è ammaccato, quasi frantumato, ma, emblematicamente, come il cuore di una madre accetta di soffrire per un figlio, pur senza rinnegarlo, così il vetro della madonnina ha resistito alle sassate infrante incrinandosi, ma non si è rotto del tutto”. L’appello in questo caso è che chi può riparare le edicole (non è chiaro se siano di proprietà privata) possa farlo al più presto.

Infine, a Bastia Umbra, rispunta l’allarme truffe: come già nei mesi passati, tornano gli ignoti che, dicendo di essere autorizzati dal Comune, vogliono farsi aprire la porta di casa per verificare l’impianto della luce o quello del gas. Il fenomeno va avanti da circa una settimana, e i cittadini si stanno avvertendo con il passaparola per evitare che, soprattutto i più anziani, possano cadere nella trappola.

