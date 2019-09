Assisi, riparate le edicole votive dopo gli atti vandalici di inizio mese

share

A inizio settembre gli atti vandalici contro alcune edicole votive, ora riparate o in corso di riparazione. Dopo l’appello di alcuni cittadini, la Madonnina di via Ospedale delle Pareti a S. Pietro Campagna, sul terreno di Feliciano Elisei, è stata restaurata grazie al lavoro Massimo Cuppoloni di Bastia Umbra.

Cuppoloni ha verniciato l’interno dell’Edicola ornandola con delle stelle dorate e ha riparato la grata vetrata che protegge la Madonnina. Sempre Cuppoloni – anticipa il dottor Mauro Loreti, che si era prodigato nei giorni scorsi lanciando un appello – restaurerà a breve anche la Maestà sotto San Damiano, in via Francesca. Federico Mastrangelo, proprietario del terreno dove sorge l’edicola, ha dato la sua disponibilità affinché venga cambiato il vetro rotto e venga abbellita l’edicola con pitture fresche e la cancellazione di molti scarabocchi di inchiostro che ne hanno deturpata nel tempo la facciata e le lapidi commemorative. Il restauro della Maestà in via Francesca sarà impreziosito dalla messa in posa dell’immagine di una bellissima Madonna realizzata con la tecnica di “punto francescano” a opera di Maria Ferroni.

share

Stampa