Assisi, Proietti incontra una delegazione di sindaci palestinesi - Tuttoggi

Nell’accogliere la delegazione di sindaci palestinesi, Proietti ha ricordato che “la Città di Assisi è gemellata con Betlemme grazie a un patto di amicizia siglato oltre 30 anni fa e anche in virtù di questo vogliamo ribadire la nostra vicinanza alle istituzioni e al popolo palestinesi nel cercare e raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030″. Il sindaco ha poi rammentato l’appello sottoscritto insieme al vescovo e ai frati l’anno scorso per invocare con forza la pace in Terra Santa, per mezzo del dialogo come insegna San Francesco con il suo esempio e Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti.