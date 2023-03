Assisi, per l'8 marzo la giunta diventa più rosa: rimpasto in arrivo per il sindaco Proietti - Tuttoggi

Fermato dalle primarie del Pd e dall’infortunio della prima cittadina, il cambio nell’amministrazione Proietti sarebbe dovuto ai nuovi orizzonti lavorativi legati al Giubileo del 2025 dell’ingegnere Capitanucci, ma anche ad alcune “lungaggini” nell’operato amministrativo. Lungaggini dovute non solo alle sempre più frequenti frizioni tra partiti e civici, ma anche per i tanti dossier in cui l’ultima parola spetta proprio alla sindaca, oberata di impegni ma spesso, per ruolo e ‘decisionismo’, chiamata a mediare tra le varie spinte di una maggioranza sempre più litigiosa.

La nuova giunta, oltre che tenuto conto degli equilibri interni, va però pesata anche con un occhio anche alle Regionali dove il Pd, apparentemente rivitalizzato dall’effetto Schlein, alle prossime Europee – dove non ci sono alleanze e ognuno corre per sé – probabilmente confermerà nella regione il ruolo di prima forza di opposizione. Nel 2024 avrà quindi una grossa in capitolo sul futuro politico di Stefania Proietti, cui la ribalta regionale e la sfida con Donatella Tesei non dispiacerebbe.

A prendere il posto dell’ingegnere Capitanucci dovrebbe essere Paola Vitali, nel Proietti 1 assessore alla scuola dopo le dimissioni di Pettirossi: Vitali, che è in quota dem ma ma prenderebbe alcune deleghe al momento in mano a Veronica Cavallucci, cui in compenso spetterebbero le deleghe a lavori pubblici e urbanistica, che ad Assisi e non solo significano da sempre un robusto budget (la città sarà fortemente coinvolta sia in tutta la serie di otto centenari francescani, che nel giubileo del 2025) e anche voti. Voti che tornerebbero utili nel futuro, per quelle amministrative 2026 cui Pd e civici, come su tanti altri argomenti, non sempre guardano con gli stessi occhi e con gli stessi nomi e progetti in mente…