Assisi, partite le lezioni agli Istituti Teologico e Superiore di Scienze religiose - Tuttoggi.info

Il 24 novembre l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico con il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo

Lunedì 25 settembre sono riprese le lezioni agli Istituti Teologico (Ita) e Superiore di Scienze Religiose (Issra) di Assisi. Il 24 novembre prossimo ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico dei due Istituti: giungerà ad Assisi il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo.

L’Ita, il cui preside è padre Giulio Michelini, offre la formazione culturale, biblica e teologica dei candidati ai ministeri ordinati e agli altri ministeri ecclesiali, la formazione permanente del clero e la preparazione dei laici. L’Issra, invece, diretto da suor Roberta Vinerba, propone la formazione nell’ambito del sapere teologico e delle scienze religiose nel confronto con la cultura contemporanea finalizzata alla formazione religiosa di laici e di persone consacrate per l’assunzione di impieghi professionali in differenti ambiti della vita ecclesiale e secolare. Lo scorso anno i due Istituti contavano circa 250 studenti.

Le iscrizioni per questo nuovo anno sono ancora in corso e c’è possibilità di effettuarle fino al 15 ottobre. “A nome dei vescovi dell’Umbria – le parole di mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, presidente della Conferenza episcopale umbra e moderatore dei due Istituti – auguro ai docenti, al personale non docente e agli studenti degli Istituti Teologico e Superiore di Scienze Religiose un buon anno accademico. Le proposte didattico-formative dei nostri Istituti vogliono essere un contributo intelligente alla vita delle nostre Chiese; uno sguardo non ansioso sulla realtà, ma coraggioso e capace di guardare al futuro”.