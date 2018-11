Assisi, operazione CC sul territorio | Controllate 210 persone, un arresto e 6 denunce

Nuova maxi-operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi.

Nei giorni scorsi predisposto un’imponente servizio a largo raggio che ha interessato tutti i Comuni che ricadono sotto la giurisdizione della Compagnia e in questo periodo interessati da forti flussi turistici.

I Carabinieri, nel complesso, hanno proceduto al controllo 210 persone, di cui 45 stranieri, e 120 automezzi.

Il servizio, che ha visto il massiccio impiego di militari (26) e mezzi (12) con i colori d’istituto, con l’ausilio anche dei militari della S.O.S (Squadra Operativa di Supporto) del 13° Rgt CC Friuli Venezia Giulia, ha interessato le più importanti arterie stradali e i luoghi particolarmente frequentati da pregiudicati e tossicodipendenti.

Questo il bilancio dell’operazione:

arrestato un cittadino albanese 21enne, senza fissa dimora, clandestino, il quale è stato sorpreso dai Carabinieri di Valfabbrica mentre consegnava una dose di cocaina ad una donna albanese, casalinga, residente a Bastia. Nel corso della perquisizione personale e veicolare sono state ritrovate altre 14 bustine termosaldate contenenti cocaina. Sequestrati anche 1.300 euro in contanti, provento dell’attività illecita. L’arrestato, giudicato con rito direttissimo, è stato condannato ad 1 anno e 8 mesi con nulla osta all’espulsione. La donna è stata segnalata alla Prefettura di Perugia quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

Sono stati denunciati invece a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria:

-una 42enne albanese, residente a Perugia, per furto aggravato, avvenuto a Bastia Umbra, per aver sottratto da un negozio un paio di scarpe del valore di 70 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al commerciante;

-un 60enne di Cannara, pregiudicato, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, trovato in possesso di una roncola ed un bastone sfollagente, posti sotto sequestro;

-un 21enne di Bastia, per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di P.S: non si trovava in casa durante l’orario notturno;

-un 43enne nigeriano, per mancata esibizione del permesso di soggiorno; l’uomo è stato segnalato alla competente autorità di P.S. per l’espulsione;

-un 28enne e un 32enne, entrambi residenti a Bastia, per guida senza patente. Nel primo caso poiché mai conseguita, nel secondo perché già revocata; entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro ai fini della confisca.

Infine, segnalati alla competente autorità prefettizia due cittadini assisani, un 18enne ed un 17enne, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, per uso personale.

