Da Assisi a Gubbio in pellegrinaggio, torna "Il sentiero di Francesco" | Programma - Tuttoggi

Nelle giornate ormai canoniche dell’1-2-3 settembre si ripercorrono i passi del Santo Patrono d'Italia tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio | Come lo scorso anno non ci saranno iscrizioni né prenotazioni

Nelle giornate ormai canoniche dell’1-2-3 settembre, torna “Il Sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio a piedi tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio sui passi del Santo Patrono d’Italia che, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso, è stato confermato per non rinunciare al messaggio di riconciliazione e speranza che da sempre anima questo evento.

Il pellegrinaggio si svolgerà sulla base dello schema proposto lo scorso anno, senza iscrizioni e, dunque, senza la prenotazione di navette, pasti pronti e luoghi di accoglienza per il pernottamento. Sarà un cammino spontaneo e libero, pronto ad accogliere i pellegrini e tutti coloro che potranno organizzare la tre giorni autonomamente.

Programma del pellegrinaggio

Mercoledì 1 settembre – Da Assisi a Valfabbrica

Ore 8,30 – raduno dei partecipanti in piazza del Vescovado e accoglienza nel Santuario della Spogliazione

Ore 9,15 – breve sosta dei pellegrini al Prato di San Francesco, presso la tenda allestita in occasione de Il Tempo del Creato che si apre il 1 settembre. La tenda di Abramo, segno dell’accoglienza, aiuterà i pellegrini a riflettere e pregare insieme sul tema “Una casa per tutti. Rinnovare l’oikos di Dio”. La riflessione sarà guidata da Lorna Gold, presidente del Movimento Laudato Sì

Ore 9,45 – partenza del pellegrinaggio

Ore 12,45 – pranzo al sacco a Pieve San Nicolò

Ore 16 – arrivo a Valfabbrica e celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale

Giovedì 2 settembre – Da Valfabbrica a San Pietro in Vigneto

Ore 8,30 – partenza dei pellegrini da Valfabbrica

Ore 13 – pranzo al sacco a Biscina

Ore 17 – arrivo all’Eremo di San Pietro in Vigneto, accoglienza dei pellegrini da parte della Confraternita di San Jacopo di Compostella e celebrazione eucaristica

Ore 19 – cena nel chiostro dell’eremo, riservata ai pellegrini in cammino (fino ad un tetto massimo di 40 partecipanti), con menù degustazione di prodotti locali, a cura dell’associazione La Porta dell’Umbria. Costo della cena 10 euro a persona (da saldare in loco). Per informazioni e adesioni, si prega di fare riferimento direttamente alla stessa associazione, telefonando al seguente numero: 349 6369280

Venerdì 3 settembre – Da San Pietro in Vigneto a Gubbio