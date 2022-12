Assisi, gli auguri del vescovo Sorrentino: "Che sia un Natale di bontà" - Tuttoggi

Le principali celebrazioni del 24 e 25 dicembre ad Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino

“Sia un Natale di gioia, di speranza e di bontà”. È questo l’auspicio del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, nel tradizionale messaggio di auguri natalizio. “Il Natale viene a darci gioia e speranza: siamo in un tempo difficile, abbiamo il cuore triste per quello che succede in Ucraina e in tante parti del mondo, senza dimenticare i nostri problemi. Tutto questo – le parole di monsignor Sorrentino nel messaggio diffuso sul canale Youtube e sulle pagine social della diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo – non può affliggerci: siamo fatti per affrontare i problemi e costruire insieme una vita più giusta e solidale. Il Natale viene per questo, Dio entra nella nostra vita, nella maniera più tenera e semplice, quella di un bambino. Siamo per questo invitati alla realtà con fiducia, a rimboccarci le maniche e a diventare più buoni: un messaggio che vorrei arrivasse ai fedeli delle due diocesi, ma anche a tutti gli altri fratelli e sorelle e a chi ha una fede un po’ meno attiva, ma possiede il senso del mistero della vita e vuole porsi con intraprendenza, coraggio e fiducia di fronte a questo mistero”.

“Abbiamo bisogno gli uni degli altri e tutti abbiamo bisogno di Dio – prosegue monsignor Sorrentino – e auguro di passare un Natale bello sereno, in famiglia, gli uni accanto agli altri e gli uni per gli altri, aiutandoci. Sarà bello riuscire a fare un passo verso chi ha meno fortuna di noi e ha bisogno di noi: io stesso a Natale mangerò con i poveri e con i rifugiati dell’Ucraina del Centro Fratelli Tutti di Foligno, ma vorrei che in ogni casa ci fosse un gesto di bontà. Se noi apriamo il cuore, se guardiamo il bambino di Betlemme – conclude Monsignor Sorrentino – ci verrà dal cuore il diventare più buoni e la capacità di essere gli uni accanto agli altri”.