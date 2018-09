Assisi, Fra’ Roberto Genuin è il nuovo ministro generale dei Frati Minori Cappuccini

Il sindaco Stefania Proietti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, porge sentiti auguri e congratulazioni a Fra’ Roberto Genuin, alunno della Provincia veneta di “Santa Croce”, eletto nuovo ministro generale dei frati minori cappuccini.

Nella votazione svoltasi durante il 185° Capitolo generale convocato a Roma, fr. Genuin è stato eletto alla prima votazione ottenendo 101 voti su 188 “capitolari” aventi diritto di voto, in rappresentanza del circa 10.200 frati sparsi nel mondo intero.

Definito dai suoi confratelli come “un uomo prudente, colto, attento ai doni e ai bisogni dei frati e dei poveri, laborioso, pur nel silenzio, perspicuo nel leggere i segni dei tempi, anche quelli della cultura, foriero di serenità e trasparente nelle relazioni con gli altri e con il Creato”.

In attesa di dare il benvenuto ufficiale nella Città di Assisi in occasione delle prossime festività francescane, il Sindaco di Assisi saluta Fra’ Roberto, con le più sentite congratulazioni e l’augurio di poter proseguire il suo ministero di fede nella serenità e nella gioia. Il ringraziamento va anche alla famiglia francescana per i vari servizi parrocchiali e santuariali svolti nella Città Serafica”

