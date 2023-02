Assisi e le sue bellezze di nuovo in tv con Il Provinciale - Tuttoggi

Tutto questo viene descritto toccando diversi luoghi simbolo di Assisi, dove è stata girata gran parte della puntata de Il Provinciale e dove è stata girata anche la fiction Che Dio ci aiuti, con Federico Quaranta e la troupe Rai in città per diversi giorni. Al centro anche il contesto naturalistico del Monte Subasio e il Bosco di San Francesco, raccontati dalla naturalista Mia Canestrini.

Nel programma apparirà anche Bastia, in particolare l’antica chiesina di San Paolo delle Abbadesse, già monastero ai tempi di Santa Chiara e San Francesco. La piccola e suggestiva chiesa, posta all’interno del cimitero cittadino, è stata inserita nell’itinerario clariano oggetto della trasmissione in quanto fu luogo di rifugio sicuro per la giovane Chiara d’Assisi inseguita dai familiari nell’intento di dissuaderla dal seguire le orme di Francesco e il sindaco Paola Lungarotti esprime “soddisfazione per l’evidenza che sarà data a un luogo di Bastia Umbra connotato da una forte spiritualità. Grazie alla direzione e lo staff tecnico Rai per l’attenzione mostrata e grazie a Madre Noemi Scarpa e alla comunità benedettina di Sant’Anna per aver predisposto l’accoglienza necessaria all’evento”.

Il sindaco Stefania Proietti si è recata sul set per incontrare autori e operatori della trasmissione, dando il benvenuto ad Assisi, che è sempre più protagonista anche in televisione e nel cinema. Il noto conduttore, in uno dei momenti di pausa delle riprese, ha voluto salutare la città con un appassionato video messaggio diffuso attraverso “Visit Assisi” e “Visit Assisi Official”, rispettivamente pagina Facebook e account Instagram ufficiali del turismo del Comune. “Assisi – ha detto Quaranta – è una città straordinaria per la sua potenza mistica. Quando vengo qui, sulla mia pelle solo brividi e inizio a fare anche pensieri molto profondi e spirituali. Assisi vale il viaggio, parola di Federico. Veniteci e non rimarrete mai traditi”.