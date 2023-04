Assisi e l'Arma non dimenticano Renzo Rosati: commemorazione ad Armenzano - Tuttoggi.info

Alla presenza di autorità civili, politiche e militari è stato ricordato l’estremo sacrificio del giovane sottufficiali: alla cerimonia hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, Col. Stefano Romano, personale in servizio della compagnia carabinieri di Assisi e quello dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, l’assessore Massimo Paggi del Comune di Assisi, nonché i familiari di Renzo Rosati. Subito dopo la posa della corona sulla tomba del Caduto posta all’interno della cappella di famiglia da parte delle massime autorità dell’Arma, è stata celebrata, dal S.E. Mons. Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, una messa solenne in onore dell’eroe.