Assisi Drones Festival, gli ultimi giorni della manifestazione

Si va verso l’atterraggio per la prima edizione dell’Assisi Drones Festival. Ultimo giorno, quello di domenica 16 settembre, per la prima edizione dell’evento che ha portato per la prima volta a Santa Maria degli Angeli il movimento droni italiano con i più importanti protagonisti del settore. La mattinata di domenica si apre con i corsi di alta formazione riservati ai professionisti del settore e ai diversi ordini professionali interessati all’utilizzo e alle applicazioni di queste apparecchiature. In particolare, domenica si parlerà dell’utilizzo dei droni per quanto riguarda le emergenze e i disastri ambientali. Previsto l’intervento di Massimo Ilari del Corpo nazionale del soccorso alpino speleologico, autore del documentario Terra ferita. Dal pomeriggio spazio allo spettacolo con le esibizioni e dimostrazioni di volo.

Tra i tanti appuntamenti di domenica: il Battesimo del volo, dalle 18 fino alle 20, un’attrazione gratuita pensata per i più piccoli che potranno provare per la prima volta l’ebrezza di pilotare un vero e proprio drone sotto la guida attenta e professionale di piloti. Dedicata alle famiglie anche l’area Drone Park che accoglierà i bambini dai 4 agli 8 anni guidandoli nelle manovre di decollo, controllo, cambi di direzione e atterraggio, a cura di Drone World Italia.

E ancora, la Drone Experience che permette di godere della vista mozzafiato di Santa Maria degli Angeli dall’alto dal punto di vista di un drone appositamente alzato in volo da un pilota autorizzato ENAC, Drone Simulator, un’esperienza di volo acrobatico dal punto di vista del drone, dalle 18 Drones Show, uno spettacolo di luci e grandi acrobazie in cui i piloti Giuseppe Rinaldi, Luisa Rizzo e Bramo FPV si sfideranno a gran velocità con i loro apparecchi volanti. In esposizione fino a domenica le mostre fotografiche del Festival: l’emozionante collettiva con le foto finaliste della prima edizione del concorso fotografico internazionale Assisi Aerial Award e la mostra personale delle opere più suggestive di Francesco Cattuto, autore della foto vincitrice della categoria Città del Siena Drone Awards 2018. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Sofà con il patrocinio e la collaborazione della Città di Assisi, Confcommercio Assisi-Valfabbrica, dell’Enac e della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli.

