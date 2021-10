Assisi, 20 casi di Covid: chiusa scuola a Palazzo - Tuttoggi

La Don Milani chiusa per una settimana dal sindaco

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti, in accordo con il dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica dell’Asl1, ha disposto la chiusura della scuola elementare di Palazzo per l’aumento dei contagi da coronavirus. Sono infatti 20 i casi positivi registrati, 17 alunni e tre insegnanti che hanno svolto attività didattica anche in classi dove non erano stati riscontrati alunni positivi.



Quindi a scopo esclusivamente precauzionale la scuola resterà chiusa da lunedì a venerdì della prossima settimana, ma la didattica continuerà a distanza e con questa modalità le lezioni non subiranno interruzioni. La chiusura della scuola si rende necessaria anche per procedere a una sanificazione straordinaria dei locali, così come previsto dai protocolli Covid.



Ovviamente le autorità sanitarie continueranno a effettuare i tamponi o i test molecolari di controllo agli alunni e al personale docente e non docente della scuola elementare per monitorare la eventuale diffusione del virus.

Il sindaco dal canto suo continuerà a monitorare la situazione in stretto contatto con il dipartimento e con la dirigente scolastica e nella sua qualità di autorità sanitaria locale ne approfitta per ribadire il rispetto delle regole di sicurezza, dal distanziamento all’uso delle mascherine, nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e in tutte le attività anche extrascolastiche.