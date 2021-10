Assisi, al debutto del Proietti bis è già litigio Pd-Assisi Domani - Tuttoggi

Donatella Casciarri eletta dal Pd con i voti della minoranza. Con buona pace di Giuseppe Cardinali, sponsorizzato da Assisi Domani e dal sindaco

Il consiglio comunale di Assisi (non) regala sorprese. Come già nel 2016, Donatella Casciarri diventa presidente del consiglio, nonostante il sindaco e la sua lista civica avessero rivendicato quel posto per Assisi Domani. Annunciandolo peraltro in maniera irrituale, nella nota con cui venne dato conto della giunta, e rivendicando specificatamente quel posto per la civica che da cinque anni sostiene la prima cittadina. E così l’opposizione, vista la candidatura doppia nella maggioranza, decide di votare il candidato del Pd, appunto Casciarri, non sostenuto dalla prima cittadina.

Un revival di quanto accaduto nel 2016, quando Casciarri vinse per anzianità; allora Uniti per Assisi votò il candidato perdente, Federica Lunghi del Pd ‘sponsorizzata’ da Proietti, stavolta invece l’opposizione, tranne Lucio Cannelli, vota per Casciarri. Con buona pace di Giuseppe Cardinali, per cinque anni capogruppo di Assisi Domani, entrato Papa e uscito… cardinale.

Ed è subito litigio. Immediatamente dopo la votazione infatti, oltre a un sonoro “porca tr*ia” che arriva da uno dei microfoni della maggioranza lasciato aperto, il consiglio si interrompe. Lo sgarbo del Pd non è piaciuto ad Assisi Domani. E non basteranno certo dieci minuti di pausa per riappacificare gli animi (Maggiori informazioni nelle prossime ore)