Assembramenti, oltraggia il vigile: minore denunciato

Fermato a Ponte Felcino, dove i vigili erano intervenuti per disperdere un altro gruppo di ragazzi | Portato nella caserma dei carabinieri

E’ stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale il minorenne che si era preso beffa dei vigili intervenuti in via Marzia per disperdere un assembramento, secondo le norme anti Covid.

Una pattuglia della polizia, intervenuta per disperdere un altro assembramento di ragazzi al parco di via Maniconi, a Ponte Felcino, ha riconosciuto per strada il giovane che aveva oltraggiato e fatto resistenza a un agente.

Il giovane, grazie anche alla presenza di polizia e carabinieri, è stato fermato e accompagnato presso la stazione dei carabinieri di Ponte San Giovanni. Qui è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.