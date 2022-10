Assemblea montagna, eletto il comitato esecutivo: Alessandri coordinatore

Sempre all’unanimità è stato affidato ad Alessandri Alessandro l’incarico di Coordinatore.

Gli obiettivi

Nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia e la stima accordata i componenti del Comitato Esecutivo e il loro Coordinatore hanno confermato e assicurato il massimo impegno e dedizione al fine di fornire adeguate risposte alle criticità che hanno colpito e stanno colpendo il territorio montano quali la disoccupazione, lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione e l’inadeguatezza dei servizi pubblici essenziali ed offrire un contributo concreto volto ad assicurare alle nuove generazioni prospettive di crescita durature e sostenibili.

Il dialogo come valore fondamentale

“I membri del Comitato – spiega l’assemblea – sapranno dare voce e rappresentatività alle istanze, criticità e potenzialità del territorio montano e di tutte le comunità e frazioni di cui si compone mantenendo aperto il dialogo e “la porta” alle associazioni che non hanno per il momento aderito all’iniziativa. Le specificità culturali, sociali, economiche, ambientali e paesaggistiche del territorio di riferimento sono una ricchezza inestimabile se intese e valorizzate come tra loro complementari e sinergiche e mai più come causa di divergenze e contrasti”.

Collaborazione con le amministrazioni comunali

Il Comitato intende proporsi da subito quale interlocutore con le Istituzioni del territorio ed in particolare con le Amministrazioni Comunali al fine di avviare un proficuo processo di collaborazione, esercitando un’ azione pro-attiva e propositiva nella definizione ed implementazione degli interventi previsti a sostegno dell’intero territorio montano.