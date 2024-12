Assalto al postamat di Sportella Marini, uno dei ladri resta ferito

Assalto al postamat di Sportella Marini, con uno dei ladri che è anche rimasto ferito. E’ successo alle quattro del mattino, quando un botto incredibile ha svegliato tutta la zona. Un gruppo di ladri, due o tre, hanno provato a far saltare il postamat di Sportella Marini, adiacente al centro commerciale, con il gas.

Gli abitanti della zona, svegliati dal botto, hanno visto un uomo a terra e hanno allertato i carabinieri. Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno allertato i soccorsi. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo è partita la caccia all’uomo per individuare gli altri.