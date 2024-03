Assalto da film a portavalori, botte e minacce all'autista | Colpo da 400.000 euro - Tuttoggi.info

Il commando di malviventi a bordo di un altro mezzo ha sorpreso il furgone bucandogli una gomma lungo la vecchia statale 73 di Palazzo del Pero, dopo aver svuotato le cassette di sicurezza la fuga verso Sansepolcro

Mattinata da film, quella odierna (1 marzo) a Palazzo del Pero (Ar), dove un commando di banditi ha assaltato un portavalori intorno alle 6.30.

I rapinatori, affiancatisi al furgone a bordo di un altro mezzo, sono prima riusciti a bucargli una gomma per farlo rallentare e fermare, poi hanno fatto scendere l’autista – una guardia giurata – a suon di botte e minacce.

I malviventi – sembra fossero in tre tutti armati e a volto coperto – sono quindi saliti a bordo del portavalori, spostandolo sotto il cavalcavia della vecchia statale 73 (nella foto) per riuscire a svuotare con calma le cassette di sicurezza. Subito dopo si sono dati alla fuga in direzione Sansepolcro con il mezzo con cui erano arrivati. Al momento si parlerebbe di un colpo da ben 400mila euro.

La povera guardia giurata malmenata, lasciata a terra dolorante (privata anche del cellulare), è stata vista dall’autista di un autobus, che ha subito allertato i soccorsi. L’uomo, un 30enne, è stato poi trasferito all’ospedale di Arezzo. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri.