Asma, visite gratis all’ospedale di Foligno

L'iniziativa in occasione della Giornata mondiale dell'Asma

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, la SIMRI (Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili) ha proposto di organizzare una giornata per l’esecuzione di visite pneumologiche e di spirometrie gratuite ai bambini della zona. La struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno diretta dalla dott.ssa Beatrice Messini, grazie anche all’impegno della referente del servizio di allergologia pediatrica dott.ssa Ilaria Bizzarri, ha aderito all’iniziativa, che si svolgerà nella giornata di giovedì 4 maggio.

Giornata mondiale dell’Asma

“Come avviene tutti gli anni dal 1998, su iniziativa della Global Initiative for Asthma (GINA) – spiega la dott.ssa Beatrice Messini – nel mese di maggio si celebra la Giornata mondiale dell’Asma con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento. L’asma – prosegue – è un grave problema di salute globale che interessa tutte le fasce d’età. La sua prevalenza è in aumento in molti Paesi, soprattutto nei bambini. Si caratterizza per la presenza di sintomi variabili quali respiro sibilante, dispnea, costrizione toracica e/o tosse, e di limitazione variabile al flusso respiratorio. Una diagnosi precoce di asma – dichiara la dott.ssa Messini – consente di impostare una terapia efficace utile a prevenire le complicanze a breve e lungo termine e migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti. Tale evento è stato già organizzato lo scorso anno a Foligno con grande afflusso di bambini e ottimi riscontri da parte del territorio. Confidiamo quest’anno – conclude il direttore della struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale di Foligno – in una risposta altrettanto positiva“.



Le visite gratuite si svolgeranno presso l’ambulatorio del reparto di Pediatria, al secondo piano della struttura ospedaliera di Foligno. L’accesso potrà essere organizzato contattando direttamente la dott.ssa Ilaria Bizzarri da parte del Pediatra curante.