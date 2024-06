Asilo Cavour, lo storico immobile è in vendita - Tuttoggi.info

Svolta per l'edificio di via Gramsci, abbandonato dal lontano 2017

I cartelli apposti in questi giorni parlano chiaro: l’edificio dell’ex asilo Cavour di Città di Castello in via Gramsci – ormai abbandonato dal 2017 – è in vendita.

Era proprio il 1° settembre 2017 quando fu sospesa l’attività dell’asilo a seguito della comunicazione della proprietà – Banca Intesa – che lo stabile non sarebbe più stato disponibile ad accogliere i 105 bambini iscritti. Quest’ultimi furono trasferiti nei locali dell’ex seminario di San Giacomo, che ancora oggi – quasi 7 anni dopo – ospitano la scuola d’infanzia (anche se allora si parlò di soluzione “temporanea”).

Oggi – dopo l’annuncio della trattativa in corso tra un imprenditore e la proprietà nel settembre 2023, ovviamente non andata in porto – l’immobile è stato affidato al gruppo immobiliare Gabetti per la vendita (nell’avviso sul cartello c’è anche il numero di telefono per avere informazioni).

Si tratta di un intero corpo di fabbrica di 1.876 mq lordi, ad uso scuola, composto di piano terra, seminterrato e piano rialzato, con un’area pertinenziale a corte e giardino di 2.378 mq. Il corpo di fabbrica, realizzato negli anni ‘20, presenta strutture miste in muratura e cemento armato con solai misti in legno e laterizi e copertura mista parte piana e parte a falde inclinate su travi in legno.

Dal punto di vista impiantistico l’immobile è dotato di impianto elettrico completo quadro generale, quadri di piano, rete di distribuzione, interruttori e prese, impianto d’illuminazione completo di luci, impianto idrico con allaccio all’acquedotto comunale, riscaldamento autonomo con caldaia a gas metano e impianto di scarico con allaccio al collettore della rete fognaria comunale.

L’istituto sorse il primo giugno 1861 come Asilo d’infanzia di Città di Castello su iniziativa di un’associazione di benefattori tifernati, composta da 106 soci contribuenti. Aveva lo scopo di raccogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Città di Castello, di età dai 3 ai 6 anni, e provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale.