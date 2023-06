Asili nido Orvieto, aperte le iscrizioni per l’anno 2023-2024 - Tuttoggi.info

Sono complessivamente 59 i posti disponibili nelle strutture di Orvieto e Ciconia, alle quali si è aggiunta da quest’anno la nuova sezione “Pinocchio”.

Aperte le iscrizioni agli asili nido del Comune di Orvieto per i bambini nella fascia di età dai 3 ai 30 mesi per l’anno 2023-2024.

Sono complessivamente 59 i posti disponibili nelle strutture di Orvieto e Ciconia, alle quali si è aggiunta da quest’anno la nuova sezione “Pinocchio”, istituita dall’amministrazione comunale presso la Scuola dell’Infanzia “Collodi”, che si trova nella sede temporanea di Bardano.

Posti disponibili

Asilo Nido “Arcobaleno” – Orvieto centro

20 posti per bambini/e dai 3 ai 12 mesi

3 posti per bambini/e dai 12 ai 36 mesi

9 posti per bambini/e dai 12 ai 36 mesi

11 posti per bambini/e dai 12 ai 36 mesi

16 posti per bambini/e dai 12 ai 36 mesi

Domande

Le domande di inserimento dovranno essere presentate on line sul sito del Comune di Orvieto entro il 30 giugno 2023, accedendo a questo link: www.comune.orvieto.tr.it/servizi-online/servizi-scolastici-ed-educativi . Saranno ammessi in graduatoria i bambini che compiranno almeno 3 mesi alla data del 1 settembre 2023, e, successivamente, entro il 30 novembre 2023 ed entro il 28 febbraio 2024. Questo per consentire all’Ufficio Servizi educativi di poter formulare le graduatorie di ammissione rispettivamente nei mesi di luglio, dicembre e marzo.

Clicca qui per leggere il bando d’iscrizione con i criteri e i punteggi per la formazione della graduatoria di ammissione.