Asili nido, i posti assegnati: in 219 sperano nel “ripescaggio” a metà luglio

La famiglia che non fosse più interessata al posto assegnato, deve far pervenire la propria rinuncia scritta entro e non oltre il giorno 4 luglio all’ufficio iscrizioni asili nido del Comune di Perugia, piazza Cecilia Coppoli zona Nuova Monteluce Perugia, tramite consegna a mano, tramite fax al n. 075 5773281 o e-mail: s.mincioni@comune.perugia.it.

In caso di non comunicazione della rinuncia non sarà ammessa una eventuale richiesta di iscrizione in corso d’anno.

I posti che si libereranno per effetto delle rinunce verranno assegnati, rispettando l’ordine di graduatoria, ai bambini in lista d’attesa.

Questa seconda assegnazione, che definirà i bambini destinati ai vari nidi per l’inizio dell’anno educativo, verrà pubblicata entro la prima metà del mese di luglio.