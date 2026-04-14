Ase, Paolucci: nessuna criticità operativa, confermate coperture finanziarie per il 2026 - Tuttoggi.info

Dopo i timori per la crisi energetica internazionale da parte dell’amministratore unico dell’azienda municipalizzata di Spoleto Ase, che hanno raccolto l’attenzione anche della politica, è lo stesso Roberto Paolucci a spegnere del tutto le preoccupazioni con un comunicato stampa diramato nella serata di lunedì.

Era stato lo stesso amministratore di Ase a creare un certo allarme in merito alle forniture di carburante durante il suo intervento al congresso della Uiltec a Spello, salvo poi ridimensionare la questione al telefono con Tuttoggi.info.

Ma le sue dichiarazioni pubbliche avevano innescato la presa di posizione del Pd, che ha chiesto e ottenuto un incontro sul tema, anche alla luce delle polemiche politiche emerse sull’Ase recentemente in consiglio comunale. Una riunione che si è tenuta a stretto giro e in seguito alla quale è stato proprio Paolucci a diramare una nota.

“Ad oggi – spiega l’amministratore di Ase in merito alle problematiche relative all’approvvigionamento di carburante per i mezzi dell’azienda – non risultano criticità operative tali da rallentare il normale svolgimento delle attività ordinarie di manutenzione sul territorio. La segnalazione relativa alla temporanea indisponibilità presso un fornitore esterno è rientrata e i servizi sono stati regolarmente garantiti. ASE sta valutando ulteriori azioni organizzative per rafforzare ulteriormente il livello di autonomia operativa in un contesto internazionale che richiede attenzione e monitoraggio costante sul piano energetico sia per quanto riguarda l’approvvigionamento che per il prezzo d’acquisto”.

“Nel corso dell’incontro recentemente svolto con una delegazione del Partito Democratico di Spoleto, partito di maggioranza relativa nell’attuale amministrazione comunale, – prosegue Roberto Paolucci – è stato inoltre affrontato il tema delle risorse destinate alle attività manutentive. Per l’anno 2026 risultano attualmente disponibili 2 milioni e 270 mila euro destinati alle manutenzioni del verde pubblico, delle strade e degli immobili comunali, risorse che consentono di programmare con continuità le attività operative dell’azienda. Prosegue il lavoro di collaborazione con l’Amministrazione comunale nell’ambito del nuovo accordo quadro, strumento fondamentale per rafforzare la capacità operativa della società e consolidarne il ruolo strategico nella gestione delle manutenzioni cittadine”.

“Abbiamo ritenuto importante – evidenzia Paolucci – chiarire la situazione emersa nei giorni scorsi anche a seguito dell’incontro con il Partito Democratico. I servizi di manutentivi sono regolarmente garantiti e l’azienda dispone degli strumenti organizzativi e delle risorse necessarie per proseguire con continuità le attività programmate. Per il 2026 il contratto attuativo delle manutenzioni vale circa 2,27 milioni di euro. Una cifra che, insieme ai servizi di polizia mortuaria, gestione dei teatri e pulizia degli stabili comunali, porta a circa 3 milioni di euro lo stanziamento complessivo per ASE. Il lavoro avviato con il nuovo accordo quadro rappresenta inoltre un passaggio significativo per rafforzare ulteriormente il ruolo di ASE al servizio della città”.

ASE – viene sottolineato – continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del contesto esterno ed a operare a stretto contatto con l’Amministrazione comunale per garantire continuità ed efficienza nei servizi manutentivi rivolti alla comunità spoletina.