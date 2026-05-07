Festa della Musica con la compagnia di “Musica per Crescere” e l'Ensemble da Camera dell’Orchestra da Camera di Perugia - Tuttoggi.info

Sarà Robin Hood, spettacolo musicale liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Alexandre Dumas, in occasione della tradizionale Festa della Musica, sabato 9 maggio alle 21 al teatro del Pavone di Perugia, a chiudere la XXIV edizione del progetto Musica per Crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per diffondere la grande musica tra le giovani generazioni.

La produzione – con musiche originali e orchestrazione di Filippo Illìc Fanò, Manuel Magrini e Enrico Mirabassi, testo e regia di Francesco “Bolo” Rossini, coordinamento artistico di Giampiero Frondini – vedrà ancora una volta sul palco la giovanissima Compagnia di Teatro Musicale di “Musica per Crescere”, insieme all’Ensemble da Camera dell’Orchestra da Camera di Perugia (Valentina Palazzari, violino, Simone Frondini, oboe, Stefano Olevano, corno, Filippo Illic Fanò, pianoforte, Leonardo Ramadori, percussioni).

Lo spettacolo di sabato, che narra le gesta del giovane ribelle Robin e della sua banda, l’autoproclamata “allegra brigata”, tra le fronde della foresta di Sherwood, arriva a chiusura di un percorso didattico che in questa nuova edizione 2025/2026 ha proposto tre nuove produzioni pensate per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell’Umbria (Piccole donne, In fondo al mar, Alice) in 24 spettacoli musicali, a cui hanno partecipato oltre 5000 giovani studenti del territorio, con una settantina di musicisti umbri coinvolti nel progetto e più di 20 ragazze e ragazzi under 25 chiamati a far parte della Compagnia di Teatro Musicale di “Musica per Crescere”. Numeri importanti per la nuova tappa di un progetto che, dal 2003, ha proposto oltre 500 concerti per un pubblico di circa 130.000 tra bambini e ragazzi.

Venerdì 8 maggio gli Swiss Chamber Soloists alla Sala dei Notari. Prosegue la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

Prima dell’appuntamento di sabato con la Festa della Musica, venerdì 8 maggio prosegue la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, con gli Swiss Chamber Soloists alle 20.30 alla Sala dei Notari.

Ospite d’onore dell’ensemble svizzero, guidato dalla violinista Irene Abrigo, già apprezzata solista nelle sue precedenti apparizioni perugine, con Jürg Dähler, viola, e Patrick Demenga, violoncello, sarà Heinz Holliger, oboista, compositore e direttore d’orchestra tra le figure svizzere più importanti e ammirate del secondo Novecento.

In scaletta un programma insolito che metterà a confronto “storico” e “moderno”: in apertura il Trio per archi in re maggiore op. 9 n. 2 di Ludwig van Beethoven, seguito dal “Drei kleinen Szenen” per violino solo dello stesso Holliger, del 2014, dalla “Phantasy Quartet” op. 2 per oboe e trio d’archi di Benjam Britten, del 1932, e dall’Intermezzo per trio d’archi di Zoltán Kodály, del 1905. Chiuderà il concerto il Quatuor brillant op. 33 di Friedrich Thurner, del 1812, pagina riscoperta in anni recenti.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com





Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA