Ascoli – Perugia, incroci e punti pesanti | Formazioni e dove vederla

Qui Ascoli

Breda, al suo esordio nella sua avventura ad Ascoli, dovrà rinunciare al capitano Dionisi, oltre all’infortunato di lungo corso Gnahorè e allo squalificato Simic.

Qui Perugia

Castori recupera Olivieri (il cui infortunio si è rivelato meno grave del previsto) e Rosi. Ma non potrà contare su Santoro (in grande crescita ed autore della sua prima rete con il Grifo), squalificato. Ancora fuori i difensori Curado e Struna.

Probabili formazioni

Ascoli: Leali, Botteghin, Bellusci, Caligara, Adjapong, Collocolo, Buchel, Falzerano, Falasco, Forte, Gondo. All. Breda.

Perugia: Gori, Rosi, Sgarbi, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Iannoni, Kouan, Lisi, Di Serio, Di Carmine. All. Castori.

Dove vedere Ascoli – Perugia

La partita Ascoli – Perugia (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.