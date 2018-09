Ascani tra tifo e politica: “Io scendo in campo solo se me lo chiede l’Inter”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

“Io scendo in campo solo se me lo chiede l’Inter“. Mostrando il numero 17 dietro la maglia dell’Inter con il nome Ascani sulle spalle, la parlamentare umbra del Pd. Che così, con un post su Facebook, sbianchetta il presunto giallo sull’investitura che avrebbe ricevuto da Renzi per correre come segretario del partito contro Zingaretti. Uno scenario fatto dal giornalista del Foglio Salvatore Merlo. Smentito prima da Renzi e poi dalla stessa Ascani, che aveva bollato la notizia come “completamente inventata“.

Ne è nato uno scamabio a colpi di twitt tra Ascani e Merlo, con il giornalista che l’ha indicata come la stessa fonte della notizia e la giovane parlamentare che ha replicato: “Io non ho mai parlato con lei e lei sa benissimo che si è completamente inventato la notizia che Renzi mi avrebbe chiesto di candidarmi“.

Un battibecco digitale finito anche su Repubblica.it. Che Ascani (proprio mentre andava in onda su Rete 4 nella registrazione della puntata di “Stasera Italia”, dove era ospite di Barbara Palombelli) ha voluto chiudere con ironia, postando la propria foto con la maglia dei nerazzurri e la scritta, appunto “Io scendo in campo solo se me lo chiede l’Inter“.

Chi non ha invece smentito la propria scesa in campo – anche se “solo” in veste di coordinatore umbro per la mozione dell’unico, al momento, candidato alla segretaria del Pd, il governatore del Lazio Zingaretti – è invece Valentino Valentini. In particolare, come spiega La Repubblica, Valentini curerà “la campagna congressuale” di Zingaretti. E molti, in Umbria, di fronte a questa scelta, si chiedono chi abbia mollato chi…

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa