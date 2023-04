L'arte surrealista in mostra a Todi con Marcello Biagiotti - Tuttoggi.info

Una pittura quella di Biagiotti che emoziona, grazie alle forme perfettamente levigate, le sfumature morbide e corpi che si muovono sinuosi. Soggetti ricorrenti come le bellissime donne, le verdi colline umbre con il lago, il manto della morte che morte non è, rappresentando per l’artista l’anima dei tanti corpi che compongono la società. E poi le citazioni in omaggio ai grandi maestri: Dottori, per la sua celebrazione dell’Umbria futurista, e Dalì, immancabile paradigma del surrealismo. Non mancano in mostra le sculture in bronzo, dove le figure tratteggiate nella pittura si concretizzano nello spazio della realtà.

“Come Amministrazione comunale – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – siamo felici di poter offrire ai tanti visitatori che si annunciano nelle prime settimane della nuova stagione turistica una proposta culturale di tale livello, che si inserisce nel solco di una tradizione cittadina ultradecennale e la rinnova ancora una volta, rafforzando ulteriormente l’identità di una città aperta alle esperienze più interessanti dell’arte contemporanea italiana“.

Il vernissage della mostra di Marcello Biagiotti “Ciò che è surreale è reale” è in programma per le ore 16:30 del sabato di Pasqua.