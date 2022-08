“Arte e dintorni”, doppio appuntamento gratuito tra Gualdo e Nocera

Due appuntamenti tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra per la compagnia teatrale gualdese Arte e Dintorni, entrambi gratuiti.

Il primo appuntamento è alla Rocca Flea, venerdì 12 agosto: mistero intrecciato alle vicissitudini quotidiane tra le mura del “Condominio Vaudeville”. Il successivo è il 18 agosto: piazza San Filippo di Nocera Umbra si presterà a palcoscenico per la mise en scène di “L’affaire de Rue de Lourcine”, firmato dalla brillante penna di Eugène Marin Labiche. Un banchetto, tra vecchi compagni di liceo, diverrà il ricordo di una notte dell’orrore per il protagonista Lenglumé il quale, inebriato dall’alcool, non avrà memoria di ciò che è realmente accaduto.