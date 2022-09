Arrestato con la cocaina, in casa i carabinieri trovano agenda con le vendite ai clienti

Non solo droga nell'abitazione dello spacciatore arrestato: nel diario registrava tutte le vendite ai clienti

Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato, nascosta in un mobile del soggiorno, un’agenda con il dettaglio delle vendite di droga, annotate giornalmente. Si tratta di un cittadino albanese, arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, già espulso dal territorio italiano e illegalmente rientrato.

Le segnalazioni dei cittadini hanno fornito un prezioso spunto investigativo ai militari dell’Arma; i carabinieri hanno fermato l’auto sospetta dopo un breve inseguimento Ad un primo controllo, uno degli occupanti è apparso particolarmente nervoso, cercando di allontanarsi senza riuscirci. Questo atteggiamento ha insospettito gli operatori che, durante la perquisizione, hanno rinvenuto circa 11 grammi di cocaina divisa in involucri occultati all’interno degli slip nonché denaro contante, in banconote di piccolo taglio, per un valore complessivo di circa 1.300 euro.