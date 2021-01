Arci Servizio Civile promuove il bando 2020 - Tuttoggi

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione degli operatori volontari di servizio civile è lunedì 8 febbraio

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando di Servizio Civile Universale 2020.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione degli operatori volontari di servizio civile è lunedì 8 febbraio 2021 entro le ore 14.00.

I progetti

Arci Servizio Civile propone nell’ambito del programma “UNITED: UNIRE TUTELARE EDUCARE” l’impiego di 44 operatori volontari suddivisi in 8 diversi progetti nel territorio regionale dell’Umbria così suddivisi:

– Progetto COMUNITA’ ACCOGLIENTI presso ARCI TERNIeARCI SOLIDARIETA’ TERNI. Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria e minori non accompagnati (4 posti nella sede di Terni e 4 posti nella sede di Ferentillo).

– Progetto TANDEM, ANZIANI ATTIVI presso AUSER VOLONTARIATO TERNI. Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio (4 posti).

– Progetto ACCOGLIENZA DIFFUSA presso ARCI PERUGIA. Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati (4 posti).

– Progetto LGBTI COMMUNITY LAB presso ARCI PERUGIA. Area di intervento: Persone vittime di discriminazioni (4 posti).

– Progetto SARA’ IMPORTANTE A PERUGIA: SOLIDARIETA’, PARTECIPAZIONE E UTILITA’ SOCIALE presso FONDAZIONE ANT ITALIAsede di Perugia. Area di intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale (4 posti).

– Progetto INSIEME PER L’AUTISMO presso ANGSA UMBRIA ONLUS. Area di intervento: Disabili(3 posti sede di Spello – 1 posto sede di Assisi).

– Progetto CON-TATTO ANZIANI 2020 presso A.S.P. CASA DI RIPOSO MOSCA GUBBIO. Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio (8 posti).

Progetto ME NE IMPORTApresso COMUNE DI UMBERTIDE. Area di intervento: Disabili (8 posti).

Presentazione della domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Condizione necessaria per accedere alla piattaforma è essere in possesso dello SPID (livello 2), sistema di autenticazione che permette l’accesso a vari servizi identificando l’utente con una identità digitale. Grazie a nome utente e password (nel sito del Ministero sono definite CREDENZIALI) si identifica in modo univoco una persona fisica. Si può utilizzare esclusivamente la coppia di credenziali intestata al candidato che intende presentare la domanda (no genitori, fidanzate/i, cugini/e…). Lo SPID viene fornito da provider abilitati: l’elenco aggiornato dei provider è disponibile all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Da considerare la tempistica per l’ottenimento dello SPID stesso: da alcune ore a qualche giorno.

Chi può partecipare

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

La durata del servizio è di dodici mesi. Agli operatori volontari in servizio civile universale spetta un assegno mensile di 439,50 euro.

Per informazioni sul Bando di Servizio Civile:

– www.serviziocivile.gov.it

Per informazioni sui progetti in dettaglio:

– www.arciserviziocivile.it