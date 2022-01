Apre l’hub vaccinale | Pantalla no ospedale Covid, ma ancora centrale nella pandemia

Da sabato vaccinazioni anche a Todi | Ospedale Media Valle del Tevere, in tre giorni arrivati 21 pazienti Covid anche dalla Asl 2

Da sabato sarà attivato l’hub vaccinale di Todi. L’annuncio del commissario Massimo D’Angelo, dopo il reperimento del personale necessario grazie all’intervento del Comune.

Intanto, dalla Regione confermano che in base alla delibera regionale non saranno attivati Covid Hospital, come avvenuto per ben due volte nel corso della pandemia a Pantalla e nell’ultima emergenza anche a Spoleto. Ciò in ragione “delle polemiche e dei disagi” che ci sono stati nei territori interessati, ha ammesso l’assessore Coletto.

L’ospedale di Pantalla, tuttavia, diventa anche in questa fase centrale nella lotta al Covid. E non solo come mero ospedale di supporto a quello di Perugia. In appena tre giorni sono infatti già 21 i pazienti Covid ricoverati nella Media Valle del Tevere. Pazienti provenienti anche da Foligno e Terni, ospedali che rientrano nella Asl 2. Questo a conferma di come la dislocazione dei pazienti Covid avvenga a livello regionale e non per Asl.

A Branca, l’ospedale entrato per la prima volta nel circuito della rete Covid sono attualmente 15 i pazienti. Ancora nessuno a Spoleto, dove è stato approntato un reparto per una trentina di pazienti.