Approvata variazione di Bilancio, previsione spesa di 750mila euro “Pesano aumenti legati a crisi energetica” - Tuttoggi

Anche questa variazione di bilancio, come le precedenti, è stata fortemente influenzata dalla crisi energetica, la cui previsione di spesa è stimata in oltre 750.000 euro, “che abbiamo provveduto a finanziare – dice l’assessore Marco Morelli – con risorse proprie, accantonamenti in sede previsionale e applicazione di quote di avanzo disponibile”.

Per quanto riguarda le entrate, invece, quelle tributarie, che derivano principalmente dai maggiori introiti dell’Imu e dell’imposta di soggiorno e in parte dagli accertamenti per recupero evasione, hanno mostrato un buon andamento nonché un incremento, e si attestano a oltre 260.000 euro.

“Anche le entrate derivanti da trasferimenti, erariali e regionali, vedono un incremento: – aggiunge l’assessore – Invece per le spese in conto capitale è stato necessario modificare la destinazione di parte dell’avanzo precedentemente applicato ad altre spese di investimento, posticipando al primo quadrimestre 2023 alcuni interventi già previsti. Le cause determinanti sono principalmente dovute al fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Per citare solo un esempio: per via Saffi erano previsti 60.000 saliti agli attuali 120.000. Si è provveduto inoltre a modificare il finanziamento della piscina comunale per un totale di 1.300.000 euro mediante assunzione di un prestito con il Credito Sportivo”.