Apprensione a Foligno: si cerca Eleonora Quaglia

Ore di apprensione tra Spoleto e Foligno per la scomparsa di una ragazza, Eleonora Quaglia. La giovane, 35 anni circa, dalle prime informazioni che emergono da chi sta iniziando a denunciare dai social la scomparsa per chiedere aiuto, manca all’appello da stamattina. Doveva arrivare al lavoro a Foligno, ma non è si è mai presentata.

Le ultime tracce telefoniche

Il fratello, dai social, ha detto che la cella del suo telefono si è attaccato per l’ultima volta alla cella di Pale, che copre Foligno. Alle 7.18 è uscita di casa ma alle 7.30 si sono perse le tracce.

Amici e famiglia la cercano: Guida una BMW X1 color champagne targa EW828CX