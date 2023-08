Aperibusiness BNI in Riva al Lago: un evento imperdibile per far crescere la tua rete di affari e il tuo business - Tuttoggi.info

Non si tratta di un semplice aperitivo, ma di un evento mirato a creare opportunità di business, grazie al "passaparola strutturato"

Se sei un imprenditore o un professionista con l’ambizione di ampliare la tua rete di contatti e portare il tuo business a un livello superiore? Allora non puoi mancare all’”Aperibusiness BNI in Riva al Lago” di Piediluco. L’evento è organizzato dal Core Group Steel Knight di Terni e offre un’occasione unica per entrare in contatto con leader del settore e stringere relazioni commerciali di valore. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli!

Dettagli dell’Evento

Quando : 30 agosto 2023, dalle 18:00 alle 20:00

: 30 agosto 2023, dalle 18:00 alle 20:00 Dove : MOLOVENTUNO | Piediluco, Viale Vincenzo Noceta, 6

: MOLOVENTUNO | Piediluco, Viale Vincenzo Noceta, 6 Info e Prenotazioni : 328 361 2518

: 328 361 2518 Link per la prenotazione: Aperibusiness (clicca per prenotare)

Chi Sarà Presente?

Saranno presenti personalità di spicco del mondo dell’imprenditoria e di BNI come Davide Venturi, Executive Director della Region BNI Perugia Rieti Terni, e Fabio Beddoni, Assistant Director della stessa region, che sta alacremente lavorando a questo nuovo gruppo di imprenditori e professionisti che si incontra nel territorio di Terni.

Collaborazioni e Supporto

L’evento sarà reso possibile grazie al contributo di vari partner, tra cui il ristorante MoloVentuno, il social media manager Gers Metalla come partner strategici e il supporto di numerose altre aziende e professionisti del territorio tra cui: l’agente di viaggi Travel Angels, Bitcoin “Te lo spiego”, la geometra Zhanet Ivanova, l’Immobiliare la Villetta e lo studio di architettura La Matita Rosa.

Parola agli Esperti

Davide Venturi, una delle figure di spicco dell’evento, sottolinea l’importanza di BNI nel mondo del business: “Valgono le persone, valgono le competenze professionali e soprattutto valgono le relazioni. BNI è la realtà in cui questi valori si trasformano in concrete opportunità per la tua crescita professionale e per il tuo business. Fondata nel 1985, oggi BNI ha circa 300.000 membri in 76 paesi nel mondo, rendendola l’organizzazione di marketing referenziale più grande e di maggior successo al mondo”. In Umbria, BNI è presente dal 2017 e attualmente conta 10 gruppi consolidati tra Perugia, Terni, Città di Castello, Spoleto, Foligno e Assisi, mentre altri tre diventeranno presto una realtà in altrettanti territori.

Fabio Beddoni, Assistant Director della Region BNI Perugia Rieti Terni, invita calorosamente tutti a partecipare: “Questo evento rappresenta una chance unica di networking di alto livello. Sfrutta questa opportunità per trovare le giuste referenze e lavorare insieme per un futuro prospero. Ti aspettiamo a Piediluco!”

Perché Partecipare?

Non si tratta di un semplice aperitivo, ma di un evento mirato a creare opportunità di business, grazie al potere del “passaparola strutturato”. È l’occasione per conoscere nuovi potenziali partner, scambiarsi idee innovative e magari avviare collaborazioni fruttuose.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica! Prenota il tuo posto adesso e partecipa all’”Aperibusiness BNI in riva al Lago”. È il primo passo per entrare in una rete che può cambiare il futuro del tuo business.

Ci vediamo il 30 agosto, dalle 18:00 alle 20:00, al Moloventuno di Piediluco. Non mancare!