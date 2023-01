"Impiegare anziani all'ingresso delle scuole e nei parchi" mozione di Campagni - Tuttoggi

“La categoria delle persone anziane e dei pensionati può essere sicuramente considerata come risorsa per il mantenimento di sicurezza e decoro nelle aree sopra indicate, offrendo il proprio servizio nei pressi delle scuole per la regolarizzazione del traffico, nella custodia dei parchi, nella pulizia delle aree verdi, nelle segnalazioni di aree caratterizzanti degrado urbano di Città di Castello“.

“Tale progetto di promozione e partecipazione attiva – aggiunge il consigliere forzista – “riconsegnerebbe rinnovata dignità e senso di appartenenza e utilità a persone che possono ancora dare il loro supporto”.

Campagni impegna dunque sindaco e giunta all’istituzione di un tavolo di lavoro periodico composto da Amministrazione comunale, Polizia Municipale, Associazioni ed altri stakeholder che si occupano dei servizi al cittadino per elaborare e pubblicare nel sito ufficiale del Comune una manifestazione di interesse con relativo modulo di adesione contenente i dati anagrafici ed i requisiti minimi richiesti ai candidati per poter svolgere tali attività. I suddetti moduli poi verranno raccolti dall’ufficio comunale ed inviati all’ufficio competente della Polizia Locale per la dovuta formazione prima della presa in servizio.