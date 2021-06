Antonio Donnarumma per la porta del Grifo, l’ironia (e non solo) dei tifosi

Il giornalista Pedullà annuncia l'arrivo a Perugia del frattello del portiere della Nazionale

Alfredo Pedullà annuncia: il Perugia sul 31enne portiere Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, che sta difendendo la porta della Nazionale agli Europei e che sta per firmare con il Paris St. Germain. “Manca solo l’annuncio, Antonio sta per dire sì al Perugia” scrive il giornalista esperto di calciomercato. E notoriamente con buoni contatti nella società biancorossa, cosa che rende Pedullà una fonte accreditata.

Un’indiscrezione che ha suscitato l’ironia e lo scetticismo dei tifosi del Perugia.

Donnarumma svincolato dal Milan

Antonio Donnarumma (31 anni) si è svincolato dal Milan dopo la rottura tra il club rossonero e il più giovane e quotato fratello. Nativo di Castellammare di Stabia, è approdato alle giovanili del Milan, dove conquistato il Campionato Allievi e la Coppa Italia Primavera. Per lui nessuna apparizione in prima squadra.

Quindi è stato dato in prestito in B al Piacenza. Poi al Gubbio, sempre tra i Cadetti, stagione terminata con la retrocessione, ma nella quale Antonio Donnarumma colleziona più presenze (37). E’ stato poi ceduto al Genoa, come terzo portiere. A Bari, in B, ha perso il posto come titolare.

Dopo un’esperienza in Grecia è stato ripreso nel Milan, nell’ambito dell’ingaggio del fratello Gianluigi, guadagnando come terzo portiere un milione di euro… Al Milan, pur giocando pochissimo (due partite di Coppa Italia e una di Europa League) è riuscito a centrare un record: 300 minuti di imbattibilità dall’esordio, visto che nelle tre gare disputate la sua porta è rimasta inviolata.

Insomma, un portiere non più giovanissimo, che ha militato in tre categorie, ma che ha giocato pochissimo.

La Juventus B saltata

Ai primi di giugno di quest’anno si era parlato di un suo possibile approdo alla Juventus 23 (come Over), quando i bianconeri cercavano di accaparrarsi il fratello Gigio. Ora il possibile ritorno in Umbria, sponda Grifo. I tifosi del Perugia, che sognavano il ritorno di Brignoli o di Vicario, non hanno preso bene l’annuncio di Pedullà.