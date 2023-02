Anteprima di "Festa di scienza" nelle frazioni

Si parte con Domenico De Masi

Al via il ciclo di conferenze ospitate nelle frazioni montane di Foligno, in vista della XII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, che si terrà dal 20 al 23 aprile prossimi. Come anticipato negli scorsi giorni dal direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, infatti, una delle novità di questo 2023 è rappresentata dalla volontà di portare i temi della Festa fuori dal centro storico cittadino, con incontri ad hoc, che mettano in risalto i punti di forza e le peculiarità delle aree in cui si svolgeranno. Già lo scorso anno, Festa di Scienza e Filosofia aveva promosso delle conferenze nella frazione di Sant’Eraclio.

La montagna folignate al centro

Quest’anno, invece – come detto -, il progetto si amplierà alla montagna, interessando Vescia, Pale, Scopoli, Rasiglia, Verchiano e Colfiorito. Si tratta, di fatto, di un’anteprima della Festa alla quale interverranno importanti relatori. Otto, in particolare, gli appuntamenti in agenda dal 17 febbraio al 26 marzo prossimo, che spazieranno dalla sociologia alla geologia, dall’arte alla medicina, solo per citarne alcune.