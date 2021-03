Antenna privata sul palazzo della Provincia, i tanti dubbi

Interrogazione di Rigucci, che lamenta rischi per la salute e un danno economico per l'Ente per l'installazione in via Palermo

Giù l’antenna dal palazzo della Provincia in via Palermo. A chiederlo è il consigliere provinciale Marcello Rigucci, che sull’antenna di una compagnia telefonica privata ha presentato un’interrogazione, chiedendo l’accesso agli atti.

Rigucci ravvede un danno economico, dato che la presenza dell’antenna diminuisce il valore dell’edificio. E soprattutto teme danni alla salute per i dipendenti provinciali che lavorano nella sede di via Palermo.

Il consigliere Rigucci ricorda poi che i gestori di telefonia per legge devono presentare le informazioni tecniche agli enti competenti (Arpa e Comune). Il Comune è l’ente responsabile del procedimento di installazione ed Arpa di monitoraggio.

I quesiti di Rigucci

Per questo Rigucci, nella sua interrogazione, chiede di sapere se ci siano tutte le autorizzazioni comunali e chi ha dato l’autorizzazione all’installazione dell’antenna. E quale sia il vantaggio per la Provincia di Perugia. Qualora questo non ci sia, il consigliere ravvede gli estremi per un eventuale reato di peculato.

Quanto ai rischi per la salute, chiede se il lastrico solare sia stato schermato.

Da qui la richiesta di accesso agli atti e della rimozione immediata dell’antenna.