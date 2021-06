Anci, nomine per il territorio | Incarichi a Lucangeli e Lillocci. Confermata Settimi

Confermata Settimi ala guida della consulta Turismo

Giornate di nomine, in Anci, che riguardano anche il comprensorio. La consigliera della Lega, Caterina Lucangeli, sarà coordinatore della consulta per la Ricostruzione, mentre il capogruppo della Lega di Spello, Paolo Lillocci, assume l’incarico vice presidente della Consulta Immigrazione.

Alla Lucangeli gli auguri del responsabile della Lega Foligno, Mauro Malaridotto. “Due persone capaci e preparate, che sapranno mettere a disposizione delle istituzioni e dei cittadini le loro competenze”, dice.

Gli obiettivi di Lucangeli

“È con viva gratitudine e senso di responsabilità che ho accettato il

ruolo di presidente-coordinatore della consulta per la Ricostruzione

nell’Anci Umbria – ha commentato il consigliere Lucangeli – Ho vissuto

l’esperienza del terremoto e ricostruzione, che segnò il nostro territorio e le Marche nel 1997. La mia competenza sul campo è di ordine tecnico-legale, ma è ampliata dalla sensibilità ed entusiasmo che tutte le donne importano nelle professioni. Nel mio mandato mi propongo quindi di rispondere a queste parole chiave: competenza, da porre al servizio del territorio, che è configurato come un insieme di specificità e vocazioni; esperienza, per condividere con colleghi e collaboratori l’impegno e l’efficacia di una azione tesa a risolvere realtà complesse; sensibilità, rivolta a coloro che sono stati colpiti dal terremoto e vivono la speranza di una generale ripresa. Ed è la ripresa postcovid, un’altra parola chiave, che condivido essere il punto fondativo di nuove opportunità da cogliere. Gli obiettivi sono ben conosciuti e il nostro primario compito é: stimolare per realizzare e verificare. Quindi,

l’ultima parola chiave, che è la prima nel mandato della Lega è: contribuire, con idee e fatti concreti, il segno distintivo delle nostre amministrazioni”.

La soddisfazione di Lillocci

Il consigliere e Capogruppo Lega Spello Paolo Lillocci è entrato a far

parte di Anci Umbria con l’incarico di vice presidente della Consulta

Immigrazione, tema molto caro al partito di Salvini. “È un orgoglio ed

un onore essere stato nominato – commenta Lillocci – Sarò portavoce di

tutti i comuni umbri”.

Confermata Daniela Settimi

Il vicesindaco di Montefalco, Daniela Settimi, è stata confermata come coordinatrice della consulta Turismo, manifestazioni storiche e Città d’Identita’. “Con grande orgoglio proseguo un cammino intrapreso in #anciumbria anni fa – dice – per continuare la mia crescita personale e politica e condividere l’esperienza e la formazione che ho acquisito in 12 anni da amministratore comunale della mia Città! Per questo ringrazio l’Ufficio di Presidenza Anci Umbria“.